Иммунолог перечислил отличительные симптомы "Омикрона"

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Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что при "Омикроне", в отличие от других штаммов, редко наблюдается боль в грудной клетке.

"Она была характерна для тех, у кого развивалась пневмония, которая затрагивала плевру. "Омикрон" тоже может вызвать пневмонию, люди погибают от этой ковидной пневмонии при большом поражении, но боль в грудной клетке стала встречаться реже", – говорит эксперт.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Признаком "Омикрона" является сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель. К этому добавляется повышение температуры, сильная слабость и головная боль.

По словам специалиста, в отличие от штамма "Дельта", для которого характерно расстройство пищеварения, при "Омикроне" наблюдаются респираторные симптомы заболевания. Однако проблемы с желудочно-кишечным трактом все же могут возникать у детей, уточнил специалист.

Потеря обоняния может возникать при заражении новым штаммом, но этот симптом наблюдается ближе к выздоровлению, говорит Болибок. "Как отмечают наши коллеги, кто занимается непосредственным лечением, когда человек уже практически переболел, у него только после этого обоняние отключается", – пояснил иммунолог.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов предупредил, что в некоторых случаях возникающие после COVID-19 антитела могут привести к увеличению риска летального исхода. Он уточнил, что речь идет про так называемые аутоантитела. Именно они способны атаковать организм и могут появляться в нем из-за сбоя иммунной системы.

