Кардиолог предупредил об опасных для сердца последствиях коронавируса

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Коронавирус может привести к серьезным осложнениям на сердце, рассказал доктор медицинских наук, кардиолог Заурбек Шугушев.

По словам специалиста, из-за COVID-19 могут возникнуть миокардит и сердечная недостаточность, поскольку вирус способен оказывать прямое повреждающее воздействие на сердечную мышцу.

"В этом случае пациент находится в том же самом состоянии, что и после обширного инфаркта. К сожалению, средняя продолжительность жизни таких пациентов – всего лишь пять лет", – сказал Шугушев в интервью радио Sputnik.

Он подчеркнул, что пока невозможно назвать маркеры, которые точно укажут, что у конкретного человека после коронавируса начнутся проблемы с сердцем.

"Мы наблюдаем пациентов и молодого, и пожилого возраста с поражением сердечной мышцы после перенесенного коронавируса, какую-то корреляцию пока выявить не можем ни мы, ни в мире", – сказал врач.

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов рассказал, что после перенесенного коронавируса повышается риск обострения заболеваний сердца и сосудов у пациентов с хроническим течением данных болезней.

Восстановить сердце после перенесенного COVID-19 можно с помощью физических нагрузок. Об этом ранее рассказала врач-кардиолог Евгения Антипенко. Специалист посоветовала начинать восстановление с дыхательных упражнений и гимнастики. Она подчеркнула, что при реабилитации важно отсутствие болей.