Кардиолог дала советы по восстановлению сердца после COVID-19

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Врач-кардиолог Евгения Антипенко рассказала, как восстановить сердце после перенесенного COVID-19. Об этом сообщает "Тульская служба новостей".
По словам специалиста, улучшить работу этого органа после коронавируса можно с помощью физических нагрузок.
"В основе лежат постепенное расширение двигательного режима, сон по семь-восемь часов, рациональное и сбалансированное питание, борьба со стрессом и отказ от курения", – рассказала Антипенко.
Кардиолог посоветовала начинать восстановление с дыхательных упражнений и гимнастики.
"Важно соблюдать регулярность и постепенность занятий, контролировать давление, пульс, по возможности – сатурацию крови. Длительность тренировок на старте составляет от пяти до десяти минут с постепенным увеличением до 30–40 минут по 5–7 дней в неделю", – рассказала врач.
Антипенко подчеркнула, что при реабилитации важно отсутствие болей.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Оксана Драпкина рассказала о наиболее распространенных осложнениях после коронавируса. По ее словам, у перенесших COVID-19 людей часто наблюдаются изменения со стороны нервной системы.
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