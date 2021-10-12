Врач назвал возможную причину высокой смертности от COVID-19

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Высокая смертность от коронавируса может быть связана с поздним обращением к врачу, считает специалист по особо опасным инфекциям, иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"Одной из причин высокой смертности может быть то, что поздно очень начинается лечение, раскачка идет долго. Люди думают: надо или не надо, врача долго ждут, потом анализ долго ждут, и дней 7–10 уходит только на начало лечения", – приводит слова специалиста ТАСС.

По словам эксперта, сейчас вирус стал более суровым, тяжелая пневмония, отметил он, появляется уже на четвертый день.

Жемчугов подчеркнул, чтобы избежать роста смертности, необходимо усовершенствовать методы лечения, а также своевременно начинать диагностику.

Ранее врач-терапевт, гендиректор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа рассказала, что рекордная смертность россиян от COVID-19 может быть связана с несоблюдением мер безопасности в условиях пандемии.

По мнению врача, ситуацию также осложняет нежелание граждан сокращать количество контактов. Она уверена, что при соблюдении всех мер безопасности статистика была бы менее трагичной.

Лапа также считает, что еще одной причиной всплеска летальных исходов среди коронавирусных пациентов является обострение хронических заболеваний. Осложнения становятся более тяжелыми, чем раньше, а это приводит к росту смертности.