Врач объяснила рост смертности от COVID-19 в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Рекордная смертность россиян от COVID-19 может быть связана с несоблюдением мер безопасности в условиях пандемии. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-терапевт, гендиректор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа.
В последние недели количество летальных исходов среди россиян, заразившихся коронавирусом, стало наибольшим с начала пандемии.
"Самое главное при любой такой инфекции – соблюдение эпидемиологических условий. В метро из двадцати человек только двое в масках, а остальные – нет. Это играет большую роль, и смертность растет", – считает специалист.
По мнению врача, ситуацию также осложняет нежелание граждан сокращать количество контактов.
"При любой эпидемии контроль над контактами превыше всего. Мы их не контролируем, и это самое ужасное. Мы перевели коронавирус в разряд привычных (инфекций. – прим. ред.) раньше, чем он заслуживает. Это достаточно сложная инфекция, в этом вся беда", – убеждена Лапа.
Она уверена, что при соблюдении всех мер безопасности статистика была бы менее трагичной.
Еще одна причина всплеска летальных исходов среди коронавирусных пациентов – обострение хронических заболеваний. Осложнения становятся более тяжелыми, чем раньше, а это приводит к росту смертности.
"В целом последствий стало больше от COVID-19, и они более сложные. Например, очень сильно обостряются при COVID-19 и диабеты, и сосудистые проблемы, обостряются сложные аутоиммунные заболевания по типу ревматоидного артрита", – пояснила врач.
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