В Роспотребнадзоре рассказали о распространении разных штаммов коронавируса в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Штаммы коронавируса "Лямбда" и "Мю" пока не были выявлены на территории России, доминирующей на Земле разновидностью остается "Дельта", рассказал глава ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела прежние заключения и оставила только две категории мутаций коронавируса: в первую входят штаммы "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта", во вторую – "Лямбда" и "Мю".

"Надо сказать, что первые четыре у нас встречались в РФ, но распространения большого не получили, за исключением "Дельты", которая сегодня доминирует во всех странах, а "Лямбда" и "Мю" у нас не были обнаружены", – сказал Акимкин.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова рассказала о создании в РФ быстрых тест-систем для обнаружения разных штаммов коронавируса.

Она добавила, что они могут определять штаммы "Йота" и "Лямбда", потенциально опасные для распространения по территории России.

