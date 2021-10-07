Иммунолог не исключил появления новых штаммов после "Дельты"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков согласился с мнением о том, что штамм "Дельта" может стать последним вариантом коронавируса. Об этом эксперт рассказал Москве 24.
Ранее ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки институтов здравоохранения США Евгений Кунин заявил, что штамм "Дельта" является неким плато развития коронавируса и может стать его последним вариантом, однако стопроцентной уверенности пока нет.
По его словам, в условиях масштабной вакцинации на первый план выходит способность коронавируса проникать через сформированный иммунитет. При этом при появлении таких вариантов вирусу сложно сохранять высокую способность связываться с рецепторами и одновременно "убегать" от антител.
"Это близко к тому, что я говорил еще в начале этого лета, что у вируса есть эволюционные пределы, он не до бесконечности может наращивать заразность, патогенность и уход от специфического иммунитета... Штамм "Дельта" и "Дельта+" – это действительно островок стабильности", – сказал Крючков.
При этом специалист не исключил появление следующих вариантов коронавируса. Но, по его мнению, они не будут сильно отличаться от "Дельты" и "Дельты+" по степени заразности.
Все это, по мнению эксперта, – не повод расслабляться, поскольку такие выводы не влияют на текущую ситуацию с коронавирусом.
"У нас очень мощные эволюционно совершенные варианты "Дельта" и "Дельта+". Они сейчас доминируют в России, поэтому сложно представить еще более сильный. Но с ними тоже надо бороться. Конечно, вакцинация и другие эпидемиологические меры нужны", – добавил Крючков.
Эти выводы позволяют более оптимистично смотреть на развитие пандемии, подчеркнул он. Для ее завершения, по словам специалиста, необходимо формирование коллективного иммунитета и лучше всего – за счет вакцинации.
Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов оценил распространение "Дельта"-штамма коронавируса в России. Как рассказал специалист, этот штамм появился в РФ в конце апреля 2021 года и к середине лета стал доминирующим. По мнению ученого, другие известные штаммы уступают разновидности "Дельта". В частности, более летальный штамм "Йота" был обнаружен осенью 2020 года, но не смог сильно распространиться.
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