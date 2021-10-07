Испытание единой вакцины от гриппа и COVID начнутся в России в конце 2022 года – Гинцбург

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Клинические испытания единой вакцины против гриппа и коронавируса начнутся в России в конце 2022 года, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает газета "Известия".
Как отметил Гинцбург, в основе препарата заложена гибридная вакцина против ротавирусов.
"Если с этой платформой все будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту – совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса", – объяснил специалист.
В то же время центр ведет разработку препарата, противодействующего различным вариантам коронавируса.
Гинцбург добавил, что разработку единой вакцины от гриппа и COVID-19 также осуществляют и другие российские научные центры. В частности, исследования ведет "Вектор".
Ранее Гинцбург заявил, что главная задача России и других стран в борьбе с корнавирусом – вакцинироваться.
До этого специалист рассказывал, как будут вводить "Спутник V" подросткам 12–17 лет. По его словам, прививку будут делать дважды, но концентрацию уменьшат в пять раз.
Ревакцинацию от COVID-19 прошли 1,8 млн россиян
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