Испытание единой вакцины от гриппа и COVID начнутся в России в конце 2022 года – Гинцбург

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Клинические испытания единой вакцины против гриппа и коронавируса начнутся в России в конце 2022 года, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает газета "Известия".

Как отметил Гинцбург, в основе препарата заложена гибридная вакцина против ротавирусов.

"Если с этой платформой все будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту – совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса", – объяснил специалист.

В то же время центр ведет разработку препарата, противодействующего различным вариантам коронавируса.

Гинцбург добавил, что разработку единой вакцины от гриппа и COVID-19 также осуществляют и другие российские научные центры. В частности, исследования ведет "Вектор".

Ранее Гинцбург заявил, что главная задача России и других стран в борьбе с корнавирусом – вакцинироваться.

До этого специалист рассказывал, как будут вводить "Спутник V" подросткам 12–17 лет. По его словам, прививку будут делать дважды, но концентрацию уменьшат в пять раз.