Клинические исследования подтвердили эффективность "Левилимаба" в борьбе с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Клинические исследования российского препарата для лечения тяжелых случаев COVID-19 – "Левилимаба" – подтвердили его эффективность. Результаты исследования опубликованы в журнале Inflammation Research.
Препарат разработала компания BIOCAD для лечения пациентов с тяжелыми формами коронавируса, которые не нуждаются в механической вентиляции легких.
"Результаты исследования подтвердили, что у пациентов с пневмонией, не требующей инвазивной вентиляции легких, без признаков другой активной инфекции, применение "Левилимаба" вместе со стандартным лечением приводит к увеличению частоты стойкого клинического улучшения. 63,1 и 42,7% пациентов в группах после применения "Левилимаба" и плацебо соответственно достигли устойчивого клинического улучшения на 14-й день. Частота побочных реакций была сопоставима между группами", – говорится в сообщении.
В исследовании приняли участие 217 участников, которых госпитализировали из-за тяжелого течения пневмонии.
Директор департамента клинической разработки биотехнологической компании BIOCAD Юлия Линькова рассказала, что коронавирус примерно в 20% может прогрессировать до тяжелого заболевания, сопровождающегося повреждением легких, развитием острого респираторного дистресс-синдрома, множественной органной недостаточностью и нарушением свертывания крови.
Изначально "Левилимаб" разрабатывался для лечения ревматоидного артрита, однако в связи развитием пандемии COVID-19 было запущено другое клиническое исследование. По его результатам "Левилимаб" первым получил показание для лечения тяжелого течения COVID-19. В июне 2021 года "Левилимаб" получил показание к применению в терапии ревматоидного артрита.
Ранее директор НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Елена Голухова сообщила, что пандемия тормозит проекты по снижению смертности от заболеваний сердца и сосудов. По ее словам, раньше они продвигались активными темпами.
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