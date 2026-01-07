Путин поздравил с Рождеством военнослужащих и их семьи, которые были с ним на богослужении

Фото: телеграм-канал SHOT

Владимир Путин поздравил с Рождеством Христовым военнослужащих и членов их семей, которые были с ним на богослужении. Об этом сообщает РИА Новости.

Обращение прозвучало по завершении праздничного богослужения. Особые слова в своей поздравительной речи российский лидер адресовал детям, присутствовавшим на службе.

"Вы по праву можете гордиться вашими отцами, вашими мамами, как всегда в России гордились нашими воинами", – подчеркнул президент.

Также Путин поздравил с Рождеством всех православных россиян. Текст поздравительной телеграммы главы государства опубликован на официальном сайте Кремля.

В своем поздравлении президент подчеркнул, что религиозные объединения постоянно проявляют заботу в делах милосердия и благотворительности, помогают тем, кто оказался в трудной ситуации, оказывают поддержку участникам и ветеранам специальной военной операции, прилагают значительные усилия для укрепления взаимопонимания в межрелигиозном и межнациональном диалоге внутри страны.