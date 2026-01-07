Путин поздравил православных россиян с Рождеством

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин поздравил россиян, исповедующих православие, с праздником Рождества Христова. Текст поздравительной телеграммы главы государства размещен на официальном сайте Кремля.

"От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот дивный праздник наполняет мир светом добра и любви, дарит надежду миллионам людей, радость от следования исконным духовным традициям, которые бережно передаются от отцов к детям", – указал президент.

Путин также добавил, что религиозные объединения постоянно проявляют заботу в делах милосердия и благотворительности, помогают тем, кто оказался в трудной ситуации, оказывают поддержку участникам и ветеранам специальной военной операции, прилагают значительные усилия для укрепления взаимопонимания в межрелигиозном и межнациональном диалоге внутри страны.

"Эта крайне важная и нужная работа заслуживает самых искренних слов признательности. Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество Христово, крепкого здоровья, удачи и всяческого благополучия", – завершил свои пожелания глава государства.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. На мероприятии присутствуют иерархи Русской православной церкви, священники Московской епархии, представители государственной власти, общественные деятели, православные волонтеры и прихожане храмов.