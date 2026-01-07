Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:14

Политика

Путин поздравил православных россиян с Рождеством

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин поздравил россиян, исповедующих православие, с праздником Рождества Христова. Текст поздравительной телеграммы главы государства размещен на официальном сайте Кремля.

"От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот дивный праздник наполняет мир светом добра и любви, дарит надежду миллионам людей, радость от следования исконным духовным традициям, которые бережно передаются от отцов к детям", – указал президент.

Путин также добавил, что религиозные объединения постоянно проявляют заботу в делах милосердия и благотворительности, помогают тем, кто оказался в трудной ситуации, оказывают поддержку участникам и ветеранам специальной военной операции, прилагают значительные усилия для укрепления взаимопонимания в межрелигиозном и межнациональном диалоге внутри страны.

"Эта крайне важная и нужная работа заслуживает самых искренних слов признательности. Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество Христово, крепкого здоровья, удачи и всяческого благополучия", – завершил свои пожелания глава государства.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. На мероприятии присутствуют иерархи Русской православной церкви, священники Московской епархии, представители государственной власти, общественные деятели, православные волонтеры и прихожане храмов.

Читайте также


властьполитикаобщество

Главное

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика