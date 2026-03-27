Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Страны Евросоюза продолжают саботировать урегулирование конфликта на Украине и пытаются нанести стратегическое поражение России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу департамента европейских проблем МИД России Владислава Масленникова.

Дипломат заявил, что "брюссельская бюрократия" уже давно утратила связь с реальностью.

"О том, что настрой в ЕС на подрыв переговорного урегулирования украинского конфликта не меняется, говорит и инициированный недавно (главой дипломатии ЕС. – Прим. ред.) Каей Каллас абсурдный список ультимативных требований к России", – добавил Масленников.

По данным СМИ, в феврале Каллас направила странам Евросоюза документ с перечнем требований к России по Украине. В документе содержались ранее озвученные требования, включая сокращение российской армии, вывод войск "из соседних стран", а также выплату репараций.

Кроме того, подчеркивалось, что без участия ЕС в переговорном процессе и учета его интересов урегулирование невозможно.

В Кремле, комментируя эту информацию, заявили, что полномочия Каллас нельзя назвать веком золотой дипломатии для континента Европы.