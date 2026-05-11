Роскачество предупредило об опасности летних напитков со льдом

Летние напитки со льдом могут быть опасны из-за возбудителей кишечных инфекций. Об этом ТАСС сообщила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

"Если лед был сделан из некипяченой водопроводной воды, использовались грязные формы или немытые руки – в напитке могут оказаться возбудители кишечных инфекций", – пояснила она.

Как отметила Спеценко, низкая температура способна подавлять рост большинства бактерий, однако она не убивает их полностью. Также она предупредила о перекрестном загрязнении. В домашней морозилке лед в открытых лотках часто хранят по соседству с сырым мясом, рыбой или курицей, сок от которых может попадать на кубики, передавая возбудители.

По словам эксперта, лед необходимо делать из питьевой бутилированной или предварительно прокипяченной воды, а также хранить его в герметичном закрытом контейнере.

"В кафе и ресторане стоит обратить внимание на внешний вид льда: мутные кубики с белыми вкраплениями, посторонним запахом или неоднородной структурой – повод отказаться от заказа", – указала собеседница агентства.

