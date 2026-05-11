Спасатели спустили двух туристов с Эльбруса

Спасатели завершили операцию по эвакуации двух туристов с Эльбруса в Кабардино-Балкарии. Пострадавшие получили обморожения и были переданы врачам. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

Сотрудники ведомства спустили мужчин на поляну Азау. Уточняется, что речь идет о жителях Донецкой области 1991 и 1979 года рождения.

На месте их уже ожидала бригада скорой помощи, медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. В спасательной операции было задействовано десять сотрудников МЧС и три единицы техники.

Ранее в ведомстве сообщили, что незарегистрированные туристы не могли самостоятельно спуститься с высоты 5100 метров. Тогда их состояние предварительно оценивалось как удовлетворительное.