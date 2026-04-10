Новости

Новости

10 апреля, 13:02

Происшествия

Конфликт из-за маршрута мог привести к гибели туристов на Камчатке

Фото: MAX/"ГУ МЧС России по Камчатскому краю"

Причиной конфликта в туристической группе, двое участников которой погибли на Камчатке, стала несогласованность маршрута. Об этом сообщили в краевом министерстве по ЧС.

Как уточнил источник РЕН ТВ, лидер группы Лиза Ещеркина предложила изменить ранее запланированный путь на более сложный, однако остальные участники отказались. В результате конфликта она вместе со своим парнем ушла по другому маршруту, забрав с собой рацию и горелку, из-за чего оставшаяся часть группы лишилась связи.

"Если бы у них была связь, они бы не умерли", – заявил собеседник СМИ.

Он также предположил, что двое туристов, вероятно, скончались от переохлаждения, поскольку их занесло снегом по пояс.

Информация об исчезновении туристов на Камчатке появилась 10 апреля. Выяснилось, что 28 марта опытная группа вышла из поселка Пиначево по заранее запланированному маршруту. Спустя несколько дней, находясь в районе Таловский кордон, участники группы поссорились.

В результате двое туристов, у которых находились спутниковый телефон и палатка, решили пойти по другому пути, а оставшиеся семеро продолжили маршрут без связи и укрытия. Позднее они выходили на связь и сообщали, что у них все в порядке.

Затем группу, продолжившую поход, заметили в районе водопада на реке Шумной. Туристы планировали за один день добраться до Авачинского перевала, однако вскоре связь с ними прервалась. Предполагалось, что 8 апреля они могли попасть в пургу и потеряться.

В результате происшествия погибли двое туристов 2001 и 2003 годов рождения. Еще пятерых эвакуировали на базу у подножия Авачинский вулкан, а двое участников группы самостоятельно вышли к поселку Пиначево.

Глава регионального управления МЧС России Сергей Лебедев отметил, что туристов удалось спасти во многом благодаря регистрации маршрута. При этом, по его словам, гибель двоих человек связана с нарушением правил безопасности. Тела погибших планируется вывезти с места происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

