Двое из пропавших на Камчатке туристов погибли

На Камчатке завершили поисковую операцию в районе Авачинского перевала. Спасатели нашли всех пропавших туристов, двое из них обнаружены погибшими. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Оставшиеся пять участников похода живы, но у них признаки сильного обморожения. Им уже оказали необходимую медицинскую помощь. Власти региона также пообещали оказать всестороннюю помощь родственникам погибших.

Туристическая группа из семи человек пропала на Камчатке во время похода в Налычевском парке. Группа вышла из поселка Пиначево по запланированному маршруту в конце марта.

Спустя несколько дней в районе Таловского кардона между туристами произошел конфликт, и группа разделилась: двое человек со спутниковым телефоном и палаткой пошли по сокращенному маршруту, остальные семь продолжили основной маршрут без телефона и палатки. Позже с ними пропала какая-либо связь.