Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 марта, 20:47

Происшествия

Два человека погибли после схода лавины на севере Италии

Фото: 123RF.соm/billperry

Два горнолыжника погибли в результате схода лавины в альпийской провинции Южный Тироль на севере Италии, сообщил РИА Новости представитель горноспасательной службы страны.

Он добавил, что один пострадавший отправлен на вертолете в Австрию, в больницу Инсбрука.

Однако газета Repubblica сообщала о пятерых пострадавших, из которых трое находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 21 марта на высоте 2 300 метров. Всего лавина накрыла в общей сложности 10 человек. В настоящее время горные спасатели и Финансовая гвардия ведут работы по спасению. Уточнялось, что в районе долины Валь-Риданна задействованы 5 вертолетов.

Ранее в районе горы Касл-Пик в американском штате Калифорния под лавину попала группа из 16 лыжников. Она состояла из 4 гидов и 12 клиентов. На месте схода лавины в ожидании эвакуации оставались 6 человек, остальные числятся пропавшими без вести.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика