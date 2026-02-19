В Липецкой области число спасенных из-под завалов увеличилось до 6 человек

Фото: телеграм-канал Mash

Еще 1 человека извлекли из-под завалов после обрушения крыши одного из цехов предприятия "Моторинвест" в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"Медики оказывают ему помощь", – указал глава региона в своем телеграм-канале.

Таким образом, общее количество спасенных из-под завалов достигло 6 человек. Кроме того, еще 2 пострадавших при обрушении смогли связаться со спасателями по телефону, к ним уже пробиваются поисково-спасательные подразделения.

Обрушение крыши в цехе предприятия, расположенного в Краснинском округе Липецкой области, произошло 19 февраля. Площадь обрушения составляет порядка 5 тысяч квадратных метров. По предварительной версии, причиной ЧП могло стать скопление снега.

