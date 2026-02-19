Лыжник Коростелев ответил на предложение порноактрисы провести с ней ночь

Фото: ТАСС/Sipa USA/Bildbyran

Российский лыжник Савелий Коростелев в своем телеграм-канале саркастично ответил на предложение порноактрисы провести с ней ночь.

Актриса фильмов для взрослых Мэри Рок в своем обращении заявила, что если Коростелев завоюет медаль в лыжном марафоне на 50 километров, который пройдет 21 февраля, то она устроит с ним 16-часовой секс-марафон.

"За такое веселое начало дня и медиавыхлоп еще я в должниках останусь", – ответил спортсмен.

Коростелев стал 15-м в раздельной гонке свободным стилем на 10 километров, которая проводилась на Олимпийских играх в Италии. Первое место в гонке занял норвежский лыжник Йоханнес Клебо, который преодолел весь маршрут за 20 минут 36,2 секунды. Вслед за ним в турнирной таблице расположился француз Матис Делож. Он отстал от лидера на 4,9 секунды.

Замкнул тройку норвежец Эйнар Хедегарт, который отстал от первого места на 14 секунд. 22-летний россиянин финишировал с отставанием от лидера на 1 минуту 6,1 секунды.

