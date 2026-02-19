Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 16:52

Спорт

Лыжник Коростелев ответил на предложение порноактрисы провести с ней ночь

Фото: ТАСС/Sipa USA/Bildbyran

Российский лыжник Савелий Коростелев в своем телеграм-канале саркастично ответил на предложение порноактрисы провести с ней ночь.

Актриса фильмов для взрослых Мэри Рок в своем обращении заявила, что если Коростелев завоюет медаль в лыжном марафоне на 50 километров, который пройдет 21 февраля, то она устроит с ним 16-часовой секс-марафон.

"За такое веселое начало дня и медиавыхлоп еще я в должниках останусь", – ответил спортсмен.

Коростелев стал 15-м в раздельной гонке свободным стилем на 10 километров, которая проводилась на Олимпийских играх в Италии. Первое место в гонке занял норвежский лыжник Йоханнес Клебо, который преодолел весь маршрут за 20 минут 36,2 секунды. Вслед за ним в турнирной таблице расположился француз Матис Делож. Он отстал от лидера на 4,9 секунды.

Замкнул тройку норвежец Эйнар Хедегарт, который отстал от первого места на 14 секунд. 22-летний россиянин финишировал с отставанием от лидера на 1 минуту 6,1 секунды.

Читайте также


спорт

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика