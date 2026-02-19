Форма поиска по сайту

19 февраля, 17:12

Наука
HRM: любовь к работе снижает тревожность и депрессию

Ученые выяснили, что любовь к работе снижает тревожность и депрессию

Фото: 123RF.com/tsyhun

Ученые из Университета Альберты выяснили, что искренняя любовь к работе положительно сказывается на физическом и психическом здоровье. В частности, уровни тревожности и депрессии становятся ниже, говорится в журнале Human Resource Management (HRM).

Исследование охватило более 1 800 человек в рамках восьми научных работ. Участники оценивали три аспекта: увлеченность задачами, близость с коллегами и преданность организации. Только сочетание всех трех факторов позволяло отнести человека к категории по-настоящему любящих свою работу.

"Сотрудник, который любит свою работу, но не чувствует связи с коллегами, или который хорошо ладит с командой, но эмоционально отдалился от организации, не полностью соответствует критериям", – уточнили ученые.

Специалисты оценивали, как часто участники сталкиваются с нарушениями сна, головными болями, проблемами с желудком и другими болезнями в целом. Те, кто набрал высокие баллы по шкале "любви к работе", демонстрировали меньше таких симптомов. Также они реже опаздывали и делали меньше долгих перерывов в течение рабочего дня.

Кроме того, сотрудники, искренне увлеченные своей работой, отмечали более низкий уровень тревожности и депрессии. Эта тенденция подтверждалась в нескольких исследованиях и сохранялась с течением времени.

Авторы работы подчеркнули, что высокая привязанность к работе не связана с трудоголизмом или этическими нарушениями. Глубокая вовлеченность, по их словам, не перерастает в навязчивое поведение и не ведет к выгоранию.

Ранее независимый финансовый советник Марина Новикова заявила, что добиться значительного повышения зарплаты, трудясь в одной организации, почти невозможно. Для роста заработка необходимо менять компанию и должность раз в 3–4 года.

