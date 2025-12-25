Эксперт Лоикова: менять работу в динамичной сфере стоит каждые несколько лет

Оставаться долгое время на одном месте работы – худший способ значительно увеличить свой заработок, заявили эксперты. Как часто стоит менять компанию и как повысить доход максимально быстро, разбиралась Москва 24.
Самый быстрый путь
Длительная работа на одном месте является худшей стратегией для значительного повышения доходов, сообщает "Газета.ру" с ссылкой эксперта по фондовому рынку Кирилла Селезнева.
При этом, согласно исследованию сервиса по поиску вакансий, средняя желаемая зарплата россиян к 2026 году составляет почти 215 тысяч рублей в месяц. Самые высокие ожидания – у IT-специалистов (в среднем 270 тысяч рублей), а наиболее скромные – у работников сферы охраны и безопасности (100 тысяч рублей).
По мнению Селензнева, при отсутствии карьерного движения зарплата будет расти до 215 тысяч рублей в основном лишь вместе с инфляцией
"То есть, это произойдет примерно через 10–12 лет, когда эта сумма будет примерно соответствовать сегодняшним 100 тысячам", – пояснил эксперт.
Достижение "зарплаты мечты", по его мнению, сильно зависит от возраста, места жительства, наличия семьи и уровня квалификации.
Селезнев подчеркнул, что самый короткий путь для удвоения зарплаты – смена места жительства и/или профессии. Он также уточнил, что переезд в другой город, дополнительное обучение или переквалификация, как правило, заметно повышают доход или, как минимум, позволяют лучше адаптироваться к быстро меняющемуся рынку труда.
Проще всего, по мнению эксперта, молодым и одиноким жителям крупных городов, чей доход может вырасти естественным образом благодаря карьерному развитию. Для всех остальных препятствий на пути к финансовой цели существенно больше.
Время для движения?
Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с Москвой 24 подтвердила, что оптимальный срок работы на одной позиции, который считается золотым стандартом для многих динамичных сфер (IT, маркетинг, продажи и финансы), составляет от 2 до 4 лет.
При этом стаж менее 1,5–2 лет может вызывать у работодателей вопросы о стабильности кандидата, его лояльности и способности доводить долгосрочные проекты до конца. Исключениями здесь являются работа в быстрорастущих стартапах, контрактная или проектная занятость, где короткие периоды обусловлены самой природой задач, пояснила эксперт.
"С другой стороны, продолжительность в 5–6 лет на одной должности может восприниматься как нахождение в зоне комфорта и говорить о вероятном снижении динамики развития. Если только за этот период не было внутреннего карьерного роста – например, смены ролей или переходов между подразделениями внутри компании", – добавила она.
Лоикова пояснила, что в подобном случае кандидату важно уметь четко объяснить, какие именно проекты он реализовал и как росла его зона ответственности. При этом стоит отметить, что в более консервативных отраслях, таких как промышленность, госуправление или наука, длительный срок работы в одной организации, напротив, традиционно ценится выше.
По мнению специалиста, значительный рост на одном месте работы возможен, но он, как правило, ограничен.
Это нередко может быть связано с тем, что бюджеты на привлечение новых сотрудников и удержание текущих в большинстве организаций разные. Кроме того, специалист становится заметным для повышения зарплаты только после получения предложения от конкурента, что вынуждает текущего работодателя сделать контрпредложение, добавила эксперт.
"Однако такая тактика сопряжена с рисками для репутации и долгосрочных отношений с текущим руководством", – уточнила она.
В то же время, пояснила Лоикова, спорные варианты в трудовой биографии – например, несколько мест работы подряд сроком менее 1 года – часто являются красным флагом для рекрутеров, поскольку могут свидетельствовать о проблемах с адаптацией, потере интереса или нелояльности. Исключениями служат проектная работа или консалтинг.
"Слишком долгий период, например, 7–15 лет в одной компании без видимого карьерного роста, напротив, вызывает вопросы об инициативности, гибкости и способности адаптироваться к новым технологиям и корпоративным культурам. Ключевые вопросы в таком случае – что конкретно было сделано за эти годы и были ли качественные изменения в обязанностях", – добавила специалист.
По мнению эксперта, наиболее эффективной стратегией для карьерного и финансового роста является комбинация внутреннего развития и периодического выхода на рынок труда.
"Активное прохождение собеседований раз в 1,5–2 года даже при удовлетворенности текущим положением позволяет понимать свою рыночную стоимость и усиливает переговорные позиции", – обратила внимание Лоикова.
При этом, уточнила она, самый быстрый скачок в доходах обычно происходит при смене работодателя с параллельным повышением уровня ответственности – например, переход со старшей позиции на руководящую. Переезд в другой город или страну с более высоким уровнем доходов также может дать качественный скачок, но требует учета затрат на адаптацию и обустройство быта.
"Прогноз по росту зарплат на 2026 год представляется неоднородным. Увеличение продолжится, но будет более умеренным и избирательным по сравнению с периодом 2022–2024 годов", – добавила эксперт.
Высокий спрос и, соответственно, повышение оплаты труда сохранятся для дефицитных специалистов в сферах IT, кибербезопасности, научной разработки, инженерии, оборонно-промышленного комплекса и машиностроения, особенно в контексте импортозамещения и госзаказа. В то же время в перегретых секторах, сильно зависящих от потребительского спроса – таких как digital-маркетинг и массовый ритейл, – зарплаты могут стагнировать, резюмировала эксперт.
Независимый финансовый советник Марина Новикова также согласилась с мнением, что добиться значительного повышения зарплаты на одном месте в России почти невозможно. В беседе с Москвой 24 она уточнила, что новым сотрудникам часто предлагают более высокую зарплату, чем старым, даже на одинаковых позициях.
Она подчеркнула, что для успешного собеседования необходимо приходить с подтвержденным опытом, улучшенными компетенциями, сертификатами и документами о повышении квалификации.
Претендуя на более высокую должность или зарплату, сотрудник обязан соответствовать требуемым компетенциям. Необходимо постоянно вкладываться в свое развитие и самообразование, заключила эксперт.