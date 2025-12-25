Эксперт Лоикова: менять работу в динамичной сфере стоит каждые несколько лет

Оставаться долгое время на одном месте работы – худший способ значительно увеличить свой заработок, заявили эксперты. Как часто стоит менять компанию и как повысить доход максимально быстро, разбиралась Москва 24.

Самый быстрый путь

Длительная работа на одном месте является худшей стратегией для значительного повышения доходов, сообщает "Газета.ру" с ссылкой эксперта по фондовому рынку Кирилла Селезнева.

При этом, согласно исследованию сервиса по поиску вакансий, средняя желаемая зарплата россиян к 2026 году составляет почти 215 тысяч рублей в месяц. Самые высокие ожидания – у IT-специалистов (в среднем 270 тысяч рублей), а наиболее скромные – у работников сферы охраны и безопасности (100 тысяч рублей).

По мнению Селензнева, при отсутствии карьерного движения зарплата будет расти до 215 тысяч рублей в основном лишь вместе с инфляцией

"То есть, это произойдет примерно через 10–12 лет, когда эта сумма будет примерно соответствовать сегодняшним 100 тысячам", – пояснил эксперт.

Достижение "зарплаты мечты", по его мнению, сильно зависит от возраста, места жительства, наличия семьи и уровня квалификации.





Кирилл Селезнев эксперт по фондовому рынку Людям кажется, что все проблемы решатся, если они будут зарабатывать вдвое больше, чем имеют сейчас. По факту это не так, но само по себе желание иметь больше – это естественное желание.

Селезнев подчеркнул, что самый короткий путь для удвоения зарплаты – смена места жительства и/или профессии. Он также уточнил, что переезд в другой город, дополнительное обучение или переквалификация, как правило, заметно повышают доход или, как минимум, позволяют лучше адаптироваться к быстро меняющемуся рынку труда.

Проще всего, по мнению эксперта, молодым и одиноким жителям крупных городов, чей доход может вырасти естественным образом благодаря карьерному развитию. Для всех остальных препятствий на пути к финансовой цели существенно больше.

Время для движения?

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с Москвой 24 подтвердила, что оптимальный срок работы на одной позиции, который считается золотым стандартом для многих динамичных сфер (IT, маркетинг, продажи и финансы), составляет от 2 до 4 лет.

При этом стаж менее 1,5–2 лет может вызывать у работодателей вопросы о стабильности кандидата, его лояльности и способности доводить долгосрочные проекты до конца. Исключениями здесь являются работа в быстрорастущих стартапах, контрактная или проектная занятость, где короткие периоды обусловлены самой природой задач, пояснила эксперт.

"С другой стороны, продолжительность в 5–6 лет на одной должности может восприниматься как нахождение в зоне комфорта и говорить о вероятном снижении динамики развития. Если только за этот период не было внутреннего карьерного роста – например, смены ролей или переходов между подразделениями внутри компании", – добавила она.

Лоикова пояснила, что в подобном случае кандидату важно уметь четко объяснить, какие именно проекты он реализовал и как росла его зона ответственности. При этом стоит отметить, что в более консервативных отраслях, таких как промышленность, госуправление или наука, длительный срок работы в одной организации, напротив, традиционно ценится выше.

По мнению специалиста, значительный рост на одном месте работы возможен, но он, как правило, ограничен.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Внутренние повышения, даже сопровождающиеся изменением должности, редко дают прирост более 15–25%. В то же время переход в другую компанию часто позволяет совершить скачок на 30–50%, а в условиях дефицита специалистов – до 70–100%.

Это нередко может быть связано с тем, что бюджеты на привлечение новых сотрудников и удержание текущих в большинстве организаций разные. Кроме того, специалист становится заметным для повышения зарплаты только после получения предложения от конкурента, что вынуждает текущего работодателя сделать контрпредложение, добавила эксперт.

"Однако такая тактика сопряжена с рисками для репутации и долгосрочных отношений с текущим руководством", – уточнила она.

В то же время, пояснила Лоикова, спорные варианты в трудовой биографии – например, несколько мест работы подряд сроком менее 1 года – часто являются красным флагом для рекрутеров, поскольку могут свидетельствовать о проблемах с адаптацией, потере интереса или нелояльности. Исключениями служат проектная работа или консалтинг.

"Слишком долгий период, например, 7–15 лет в одной компании без видимого карьерного роста, напротив, вызывает вопросы об инициативности, гибкости и способности адаптироваться к новым технологиям и корпоративным культурам. Ключевые вопросы в таком случае – что конкретно было сделано за эти годы и были ли качественные изменения в обязанностях", – добавила специалист.

По мнению эксперта, наиболее эффективной стратегией для карьерного и финансового роста является комбинация внутреннего развития и периодического выхода на рынок труда.

"Активное прохождение собеседований раз в 1,5–2 года даже при удовлетворенности текущим положением позволяет понимать свою рыночную стоимость и усиливает переговорные позиции", – обратила внимание Лоикова.

При этом, уточнила она, самый быстрый скачок в доходах обычно происходит при смене работодателя с параллельным повышением уровня ответственности – например, переход со старшей позиции на руководящую. Переезд в другой город или страну с более высоким уровнем доходов также может дать качественный скачок, но требует учета затрат на адаптацию и обустройство быта.

"Прогноз по росту зарплат на 2026 год представляется неоднородным. Увеличение продолжится, но будет более умеренным и избирательным по сравнению с периодом 2022–2024 годов", – добавила эксперт.

Высокий спрос и, соответственно, повышение оплаты труда сохранятся для дефицитных специалистов в сферах IT, кибербезопасности, научной разработки, инженерии, оборонно-промышленного комплекса и машиностроения, особенно в контексте импортозамещения и госзаказа. В то же время в перегретых секторах, сильно зависящих от потребительского спроса – таких как digital-маркетинг и массовый ритейл, – зарплаты могут стагнировать, резюмировала эксперт.

Независимый финансовый советник Марина Новикова также согласилась с мнением, что добиться значительного повышения зарплаты на одном месте в России почти невозможно. В беседе с Москвой 24 она уточнила, что новым сотрудникам часто предлагают более высокую зарплату, чем старым, даже на одинаковых позициях.





Марина Новикова независимый финансовый советник Для компании это приток свежих идей, новых подходов и решений. Если хочется, чтобы заработок рос, то, на мой взгляд, раз в 3–4 года необходимо менять компанию и должность. При переходе на новую позицию никто не просит ту же самую зарплату – всегда запрашивается увеличение. Таким образом выстраивается карьерный трек, последовательно переходя на более высокие должности и увеличивая свой доход.

Она подчеркнула, что для успешного собеседования необходимо приходить с подтвержденным опытом, улучшенными компетенциями, сертификатами и документами о повышении квалификации.

Претендуя на более высокую должность или зарплату, сотрудник обязан соответствовать требуемым компетенциям. Необходимо постоянно вкладываться в свое развитие и самообразование, заключила эксперт.