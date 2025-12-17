Эксперт Лоикова: ИТ-сектор и банковская сфера могут рассчитывать на 13-ю зарплату

Российские компании из строительной отрасли, а также металлургии и машиностроения уходят от 13-й зарплаты, сообщили СМИ. Почему все больше работодателей отказываются от такой выплаты и какие сферы все же могут сохранить бонус для сотрудников, расскажет Москва 24.

"Страх сильнее желания"

Многие российские компании к концу 2025 года отказались от традиционных ежегодных премий, также известных как 13-я зарплата. Об этом заявил управляющий партнер кадровой компании Владислав Быханов, сообщает Life.ru.

По его словам, большинство сотрудников крупных корпораций смирились с этим решением.



Владислав Быханов управляющий партнер кадровой компании Страх потери рабочего места оказался сильнее желания получать дополнительные выплаты. Несмотря на оптимизм отдельных отраслей, реальность оказалась куда суровее ожидаемого.

Наиболее сложная ситуация, по данным Быханова, сложилась в строительстве, где премии сократили практически повсеместно. В металлургии и машиностроении проблема усугубляется из-за перевода работников на четырехдневную рабочую неделю. При этом в финансовом секторе выплаты, хотя и декларируются, вызывают у сотрудников сомнения в их реальном размере.

"Ситуация, когда работодатель обещал выплатить бонус, но впоследствии отказался от своего обязательства, вызывает серьезные юридические вопросы", – подчеркнул Быханов.

Эксперт пояснил, что с юридической точки зрения все зависит от внутренних документов фирмы. Если обязанность выплаты годовой премии закреплена в трудовом или коллективном договоре, то отказ от нее является нарушением. В случае возникновения спора сотрудникам следует изучить свои документы и обсудить ситуацию с руководством, так как причины порой носят технический характер.

При этом ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил министру труда Антону Котякову инициативу о законодательном закреплении ежегодной 13-й зарплаты для работников бюджетной сферы образования и здравоохранения. Согласно предложению, выплата в размере не менее среднемесячного оклада должна стать гарантированной для добросовестных сотрудников, не имеющих дисциплинарных взысканий, и финансироваться из федерального бюджета.

В свою очередь, депутат Сергей Миронов также выступал за подобные выплаты, но уже для всех трудоустроенных россиян. Однако инициатива встретила критику. Например, член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб указывала, что государство не может обязать внебюджетные компании к таким выплатам, а его роль должна ограничиваться установлением стандартов условий труда.

"В уязвимом положении"

Тринадцатая зарплата – необязательная гарантированная выплата, которая не является частью оклада и по сути служит поощрением, напомнила в беседе с Москвой 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

"Традиционно такая премия выплачивается в декабре, чтобы создать праздничное настроение и отметить вклад сотрудников в общие результаты", – сказала она.

Однако конкретные сроки, суммы и условия зависят исключительно от внутренней политики компании и ее финансовых показателей. Например, в одних организациях бонусы приурочены к окончанию финансового года (часто в апреле), а в других – к новогодним праздникам, пояснила эксперт.

"Тринадцатая зарплата – это добровольная мера, порядок и критерии которой должны быть зафиксированы во внутренних документах компании: в коллективном договоре, положении о премировании или системе мотивации. Иногда она может быть прямо указана в трудовом договоре как гарантированная выплата. Также работодатель вправе установить критерии для ее получения – например, учитывая стаж, должность или выполнение ключевых показателей эффективности (KPI)", – пояснила Лоикова.

В текущих экономических условиях, особенно в таких секторах, как металлургия, автомобильная промышленность, компании действительно сталкиваются с трудностями, и в таких ситуациях вопрос может стоять не о премиях, а о своевременной выплате основной зарплаты, подчеркнула Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт При этом вероятность годовых премий сохраняется в ряде стабильных и прибыльных отраслей. К ним относятся ИТ-сектор, особенно в таких направлениях, как кибербезопасность, и среди разработчиков-инженеров. Стабильная ситуация также в производственных компаниях, связанных с госзаказами, в добывающей отрасли. В финансовом секторе, включая банки, премии, хотя и в несколько урезанном виде, чаще получают сотрудники продающих подразделений, работающие с премиум-клиентами, а также некоторые специалисты бэк-офиса. Кроме того, отмечаются и высококвалифицированные рабочие ("синие воротнички") высших категорий в промышленности.

Эксперт также напомнила, что 13-я зарплата, как и любой доход, облагается НДФЛ – 13 или 15% для высоких доходов, а также страховыми взносами.

В свою очередь, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева в разговоре с Москвой 24 отметила, что компании вынуждены оптимизировать расходы, в том числе фонд оплаты труда, чтобы сохранять финансовую устойчивость и не перекладывать дополнительные издержки на потребителей через повышение цен.



Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву Определенные отрасли, такие как строительство, металлургия и автомобильный бизнес, оказываются в наиболее уязвимом положении. В строительстве высокие ипотечные ставки и снижение спроса на жилье приводят к нехватке денежных потоков. В металлургии и автопроме наблюдаются стагнация, падение объемов производства и даже перевод сотрудников на неполное рабочее время. В таких условиях компании не сосредоточены на дополнительных премиях.

Яковлева также предупредила, что в предстоящем году ситуация может усугубиться из-за планируемого увеличения налоговой нагрузки, в частности роста НДС и отмены льгот по страховым взносам для малого и среднего бизнеса.

