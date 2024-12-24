Депутат Госдумы Бессараб: идея об обязательной выплате 13-й зарплаты нереализуема

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Идея об обязательной выплате 13-й зарплаты нереализуема, так как государство не может навязывать конкретные условия для работы внебюджетным организациям. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее парламентарий Сергей Миронов предложил обязать работодателей выплачивать 13-ю зарплату в конце года. По мнению депутата, эту норму необходимо закрепить в Трудовом кодексе. В своем обращении на имя премьер-министра Михаила Мишустина он подчеркнул, что в настоящее время поощрение начисляется по усмотрению организаций, поэтому многие не выплачивают штату дополнительные деньги.

Светлана Бессараб отметила, что повсеместное внедрение подобной инициативы нереализуемо.





Светлана Бессараб член комитета госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Мы не можем навязывать определенные условия для работы компаниям, которые управляются не государством, не являются бюджетными. Поэтому, на мой взгляд, эта норма явно носит избыточный характер.

По словам парламентария, государство может лишь устанавливать МРОТ, нормы рабочего времени и условия труда.

"Мы не можем говорить, сколько конкретно нужно платить сотруднику. Помним ситуацию с плановой экономикой, когда в конечном итоге вся система просто пришла к краху", – указала депутат.

Кроме того, не у всех компаний может хватить средств на 13-ю зарплату, если сделать ее обязательной, добавила Бессараб.

Ранее россиянам рассказали, при каком условии работодатель может выплатить сотрудникам 13-ю зарплату. По словам замглавы Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Елены Рыбаковой, среди оснований для этого – индивидуальные или коллективные результаты труда, отсутствие дисциплинарных проступков, успехи на производстве и выполнение особых заданий. Также в ряде компаний может быть разработана балльная система оценки эффективности.

