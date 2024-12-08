Депутат Гаврилов: работа в праздники должна оплачиваться в двойном размере

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Работа во время праздничных дней с 1 по 8 января должна оплачиваться в двойном размере за каждый отработанный час. Об этом сообщил «РИА Новости» депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Парламентарий напомнил, что, согласно статье 112 Трудового кодекса, нерабочими праздничными днями в январе считаются 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 числа. Сотруднику, который работал в эти дни, необходимо оплатить его часы в двойном размере.

Так, для сотрудников, получающих оклад, будет дополнительная оплата труда. Те, кто трудится на почасовой оплате, также должны получать не менее двойной часовой ставки. Даже если рабочая смена приходится лишь частично на праздничный день, повышенная оплата должна распространяться на эти часы.

В качестве альтернативы можно предоставить сотруднику дополнительный день отдыха при согласии самого сотрудника. А вот если работодатель отказывается выполнить свои обязательства по оплате праздничной работы, то сотрудник имеет право обратиться в государственную инспекцию труда или прокуратуру. Для организации нарушение Трудового кодекса грозит штрафом.

Ранее сообщалось, что Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента проект, предлагающий закрепить приоритетное право на трудоустройство граждан России. Таким образом парламентарии планируют защитить внутренний рынок труда.