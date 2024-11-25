Кабмин РФ не поддержал проект о депремировании работников

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В правительстве России не поддержали законопроект ЛДПР о депремировании работников. Им предлагалось закрепить в Трудовом кодексе само понятие и порядок процедуры, пишет ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабмина.

"Предлагаемые положения прямо противоречат позиции Конституционного суда РФ, поскольку произвольная отмена или уменьшение выплат стимулирующего характера без изменения условий трудового договора не допускается, и работнику может быть не начислена или начислена не в полном размере только премия, но не иные стимулирующие выплаты", – сказали в кабмине.

Согласно законопроекту, под депремированием понимается невыплата или уменьшение стимулирующей, поощрительной части зарплаты. Депремировать работника можно при наличии основания, при этом месячная зарплата не должна уменьшаться более чем на 20%.

Как отмечали авторы проекта, эти меры призваны защитить сотрудников от неправомерных действий работодателя. В свою очередь, в правительстве считают, что принятие закона может повлечь за собой ухудшение трудовых прав работников.

Ранее замглавы правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Елена Рыбакова назвала условия для выплаты новогодней премии.

Работодатель может учитывать индивидуальные или коллективные результаты труда, отсутствие дисциплинарных проступков, производственные успехи и так далее. Кроме того, в организации может быть разработана балльная система.