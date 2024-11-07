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07 ноября, 15:49

Общество

В Московской федерации профсоюзов назвали условия для выплаты новогодней премии

Фото: depositphotos/Fascinadora

Закон не обязывает работодателей выплачивать сотрудникам новогоднюю премию – основание для этого определяет сам руководитель, рассказала Москве 24 замглавы Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы Елена Рыбакова.

Она пояснила, что новогодняя премия бывает двух видов – по итогам работы за год (ее еще называют 13-й зарплатой) либо разовая выплата как бонус или подарок работникам.

"Условия и порядок премирования может устанавливаться локальными актами или коллективным договором. Например, если поощрение прописано в документе, то работодатель обязан его выплачивать. А есть премия разовая, которая нигде не отмечена, – она начисляется исключительно на усмотрение работодателя и при наличии у него финансовых возможностей", – рассказала Рыбакова.

Размер бонусов, критерии и срок выплат определяется руководством самостоятельно: поощрение могут перечислять отдельно или вместе с заработной платой.

К примеру, новогодняя премия может выплачиваться в процентах от среднегодового или ежемесячного заработка либо от прибыли организации. Также это может быть какая-то фиксированная сумма.
Елена Рыбакова
заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы

Работодатель также может учитывать индивидуальные или коллективные результаты труда, отсутствие дисциплинарных проступков, производственные успехи, выполнение особых заданий и так далее. Кроме того, в организации может быть разработана балльная система.

"Если же премия предусмотрена документами и сотрудник внес определенный вклад в деятельность организации, помог получить ей прибыль, но при этом поощрение ему не начислили, он имеет право обратиться в комиссию по трудовым спорам или районный суд. Но лучше сначала обсудить это с работодателем", – отметила эксперт.

Ранее выяснилось, что 74% работающих россиян хотели бы получить премию вместо новогоднего корпоратива. Отмечается, что 21% опрошенных были бы рады сумме до 10 тысяч рублей, а 20% устроило бы вознаграждение от 10 до 30 тысяч рублей. Еще 3% согласны на любую премию.

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Медведева Светлана

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