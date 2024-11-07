В Московской федерации профсоюзов назвали условия для выплаты новогодней премии

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Закон не обязывает работодателей выплачивать сотрудникам новогоднюю премию – основание для этого определяет сам руководитель, рассказала Москве 24 замглавы Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы Елена Рыбакова.

Она пояснила, что новогодняя премия бывает двух видов – по итогам работы за год (ее еще называют 13-й зарплатой) либо разовая выплата как бонус или подарок работникам.

"Условия и порядок премирования может устанавливаться локальными актами или коллективным договором. Например, если поощрение прописано в документе, то работодатель обязан его выплачивать. А есть премия разовая, которая нигде не отмечена, – она начисляется исключительно на усмотрение работодателя и при наличии у него финансовых возможностей", – рассказала Рыбакова.

Размер бонусов, критерии и срок выплат определяется руководством самостоятельно: поощрение могут перечислять отдельно или вместе с заработной платой.



Елена Рыбакова заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы К примеру, новогодняя премия может выплачиваться в процентах от среднегодового или ежемесячного заработка либо от прибыли организации. Также это может быть какая-то фиксированная сумма.

Работодатель также может учитывать индивидуальные или коллективные результаты труда, отсутствие дисциплинарных проступков, производственные успехи, выполнение особых заданий и так далее. Кроме того, в организации может быть разработана балльная система.

"Если же премия предусмотрена документами и сотрудник внес определенный вклад в деятельность организации, помог получить ей прибыль, но при этом поощрение ему не начислили, он имеет право обратиться в комиссию по трудовым спорам или районный суд. Но лучше сначала обсудить это с работодателем", – отметила эксперт.

Ранее выяснилось, что 74% работающих россиян хотели бы получить премию вместо новогоднего корпоратива. Отмечается, что 21% опрошенных были бы рады сумме до 10 тысяч рублей, а 20% устроило бы вознаграждение от 10 до 30 тысяч рублей. Еще 3% согласны на любую премию.