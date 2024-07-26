Юрист Георгиева: отпуск в 2025 году выгодно брать в июле и октябре

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Брать отпуск лучше всего в месяцы с максимальным количеством рабочих дней, рассказала Москве 24 юрист Алла Георгиева.

Ранее Минтруд опубликовал календарь рабочих и праздничных дней на 2025 год. Самый длительный отдых ждет россиян в новогодние каникулы – они продлятся с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года. На втором месте – майские праздники: с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. Также работающих ждут выходные в честь Дня России (с 12 по 15 июня) и Дня народного единства (с 2 по 4 ноября).

Эксперт предупредила, что не стоит брать отпуск в "праздничные" месяцы: рабочий день будет стоить дороже, поэтому отдыхать не выгодно.



Алла Георгиева юрист С точки зрения оплаты выгоднее идти в отпуск в месяцы, где больше всего рабочих дней. В 2025 году это июль и октябрь (23 рабочих дня), а также апрель, сентябрь и декабрь (по 22).

Чуть менее выгодно отдыхать в марте и августе (21 рабочий день). Еще хуже брать отпуск в феврале, где всего 20 рабочих дней. Самые же невыгодные для отпуска месяцы – июнь, ноябрь (по 19 рабочих дней), а также май (18) и январь, в котором всего 17 трудовых дней.

"На сумму отпускных влияет не только месяц, но и количество фактически отработанных сотрудником дней в году. В расчет берутся 12 календарных месяцев, предшествующих отпуску, а также их стоимость", – указала юрист.

Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, что сотруднику могут отказать в отпуске, если даты, в которые он решил отдохнуть, не соответствуют графику. Отдых не по плану необходимо согласовать с работодателем, и он имеет право отказать, если посчитает нужным. Если же сотрудник хочет уйти в отпуск по графику, ему обязаны дать такую возможность.