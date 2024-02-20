В ГД раскрыли, какие права есть у работающих без трудового договора

Фото: 123RF/edhar

У работающих без трудового договора граждан есть право на оплачиваемый отпуск и зарплату. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина.

Парламентарий уточнил, что, если не был заключен трудовой договор, приказ о приеме на работу не издавался, трудовая книжка не оформлялась – это не является основанием для непризнания отношений трудовыми. По его словам, работающий так сотрудник может обратиться в суд, чтобы добиться установления факта трудовых отношений, взыскать отпускные, компенсацию морального вреда, расходы на юристов. Также если он был уволен, то восстановиться на работу.

Говырин подчеркнул, что мало кто задумывается, что трудовой договор считается заключенным, когда работник приступает к выполнению своей трудовой функции с ведома и по поручению работодателя или его уполномоченного лица.

По информации депутата, даже если работник договорился с директором организации в устной форме о работе, за которую тот будет ему платить, то, когда такой сотрудник напишет заявление на отпуск и попросит оплатить отпускные, он будет прав.

Ранее россиянам напомнили, что за работу в ночное время положена компенсация в повышенном размере, то есть плюс не менее 20% часовой тарифной ставки или оклада, рассчитанного за час работы. Ночным временем работы, согласно Трудовому кодексу, считается деятельность с 22:00 до 06:00.

До этого заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова рассказала, что работодатель может оплатить больничный, если бывший сотрудник заболел в течение 30 дней после увольнения. При этом больничный по уходу за ребенком после увольнения работника не оплачивается.

Министр труда РФ прокомментировал введение четырехдневной рабочей недели