Россиянам рассказали, как получить больничные после увольнения

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Работодатель может оплатить больничный, если бывший сотрудник заболел в течение 30 дней после увольнения. Об этом Москве 24 рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

"Если работник заболел в течение 30 календарных дней после увольнения, не был трудоустроен на другую работу и открыл больничный, то пособие по временной нетрудоспособности выплачивается последним работодателем. Он оплачивает его за первые три дня, а начиная с четвертого это делает Социальный фонд РФ", – пояснила эксперт.

На выплату можно претендовать, только если заболел сам бывший сотрудник. Больничный по уходу за ребенком после увольнения работника не оплачивается.





Валентина Захаренкова заместитель руководителя правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Уволившемуся сотруднику пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 60% от среднего заработка вне зависимости от его страхового стажа.

Если бывший работодатель отказывает в оплате больничного листа, можно обратиться в государственную трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. За такие действия ему грозит административная ответственность и не только.

"Если была какая-то корыстная цель или личная заинтересованность самого работодателя и он не оплачивает больничный более двух месяцев, может наступить и уголовная ответственность", – заключила Захаренкова.

Ранее россиянам рассказали, как действовать в случае, если работодатель задерживает зарплату. Если деньги не выплачиваются дольше 15 дней, то сотрудник имеет право приостановить рабочую деятельность, известив об этом начальство в письменном виде. Также можно пожаловаться в профсоюз, комиссию по трудовым спорам на своем предприятии, если она есть, в прокуратуру, трудовую инспекцию или пойти в суд.

