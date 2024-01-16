16 января, 12:17Общество
Россиянам рассказали, как получить больничные после увольнения
Фото: depositphotos/VadimVasenin
Работодатель может оплатить больничный, если бывший сотрудник заболел в течение 30 дней после увольнения. Об этом Москве 24 рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.
"Если работник заболел в течение 30 календарных дней после увольнения, не был трудоустроен на другую работу и открыл больничный, то пособие по временной нетрудоспособности выплачивается последним работодателем. Он оплачивает его за первые три дня, а начиная с четвертого это делает Социальный фонд РФ", – пояснила эксперт.
На выплату можно претендовать, только если заболел сам бывший сотрудник. Больничный по уходу за ребенком после увольнения работника не оплачивается.
Если бывший работодатель отказывает в оплате больничного листа, можно обратиться в государственную трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. За такие действия ему грозит административная ответственность и не только.
"Если была какая-то корыстная цель или личная заинтересованность самого работодателя и он не оплачивает больничный более двух месяцев, может наступить и уголовная ответственность", – заключила Захаренкова.
Ранее россиянам рассказали, как действовать в случае, если работодатель задерживает зарплату. Если деньги не выплачиваются дольше 15 дней, то сотрудник имеет право приостановить рабочую деятельность, известив об этом начальство в письменном виде. Также можно пожаловаться в профсоюз, комиссию по трудовым спорам на своем предприятии, если она есть, в прокуратуру, трудовую инспекцию или пойти в суд.
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