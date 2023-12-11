Аналитики назвали самые частые причины увольнения россиян

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Чаще всего россияне хотят сменить работу из-за конфликтов с начальством и коллегами, а также в связи с переездом офиса в другую локацию. Об этом свидетельствуют результаты опроса от исследовательского центра "Зарплаты.ру" и сервиса СДЭК, который есть в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, большинство опрошенных россиян (66%) признались, что меняют работу не чаще чем раз в 5–10 лет. Многие считают достаточным стажем работы на одном месте отрезок от 3 до 5 лет (51%).

При этом основной мотивацией для перехода в другую организацию является повышение уровня дохода (89%), изменение в должности (49%) и стабильное экономическое состояние компании (43%).



из опроса исследовательского центра "Зарплаты.ру" и сервиса СДЭК Каждый седьмой (14%) начнет обновлять свое резюме и ходить по собеседованиям сразу после агрессивного тона со стороны коллег и начальства. Выбить россиян из колеи и заставить уволиться по прошествии лишь одного-шести месяцев могут перманентные конфликты на работе (47%), отставка всех руководителей (35%) или переезд офиса в отдаленную локацию (33%).

Каждый второй (47%) респондент продолжает поддерживать отношения с бывшим работодателем, чтобы вернуться при удобном случае. Треть опрошенных признались, что могли бы сделать это, если в организации появится формат удаленной работы. Для 25% поводом к возвращению может стать новость об уходе коллег, которые провоцировали споры и разногласия, а для 14% – серьезные изменения в корпоративной культуре компании.

Ранее работодатели рассказали, как они пытаются удержать желающего уволиться сотрудника. Отмечается, что 49% опрошенных готовы снизить нагрузку на работника, 31% согласны предложить более интересный проект, а 27% – повысить в должности. Еще 15% работодателей готовы рассмотреть возможность удаленной работы, а 11% – увеличить отпуск.