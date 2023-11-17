Работодатели рассказали о методах удержания сотрудников от увольнения

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Большинство работодателей (65%) отговаривают сотрудника от увольнения, предлагая повысить зарплату. Об этом пишет RT со ссылкой на результаты опроса одного из сервисов, в котором свое мнение высказали 2,1 тысячи руководителей.

Выяснилось, что 49% готовы снизить нагрузку на работника, который заявил о желании покинуть компанию, 31% – предложить более интересный проект, 27% – повысить в должности. 15% работодателей согласны рассмотреть в такой ситуации возможность удаленной работы, а 11% – увеличить отпуск.

При этом 75% участников опроса согласились, что наиболее эффективный способ удержать ценные кадры – это увеличить зарплату. 25% считают, что сотрудник не уволится, если его повысить, 24% – если изменить график, 19% – если поручить более интересный проект.

Руководители отметили, что чаще всего они стараются удержать редких специалистов (63%), рабочих (21%), менеджеров (17%), а 21% – готовы удерживать любой ценой всех своих подчиненных.

Ранее почти 40% россиян заявили, что привлекательные люди успешнее в карьере. Как показали результаты опроса, большинство уверено, что у работодателей есть связанные с внешностью кандидатов и сотрудников стереотипы. Так ответили 85% респондентов, 15% высказали противоположное мнение.

80% опрошенных считают привлекательную внешность важным условием для работы в сфере красоты и здоровья. Также, по мнению россиян, она важна в таких областях, как торговля и продажи – 68%, сфера услуг – 64%, офисные службы и бизнес-услуги – 56%.



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