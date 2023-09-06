В ФНПР заявили, что 35% россиянок сталкиваются с нарушением трудовых прав

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В России до 35% женщин сталкиваются с нарушением трудовых прав, однако признает это только 22% женщин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад "Женщины в профсоюзах: документы, социология, практика", подготовленный Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР).

"(Женщины. – Прим. ред.) не умеют идентифицировать факты нарушения своих трудовых прав или принимают их как неизбежность и не акцентируют на них внимание", – отметили в докладе фактор усугубления ситуации с нарушением трудовых прав.

По данным общественной организации, сильнее всего от дискриминации страдают молодые сотрудницы, которые делают первые шаги в профессии.

В свою очередь, в Роструде заявили, что инспекции труда пристально отслеживают вопросы, касающиеся соблюдения и защиты трудовых прав женщин, в том числе соблюдения режимов труда и отдыха, охраны труда и здоровья, предоставления отпусков по беременности и родам и другим гарантиям, определенным Трудовым кодексом РФ.

"Ни обращения, ни нарушения трудового законодательства по вопросам особенностей регулирования труда женщин не носят массовый характер", – заявили в Роструде.

Там же уточнили, что за 2022 год число таких нарушений составило 0,1%. Кроме того, число поступивших обращений не превышает 0,5% от общего количества.

ФНПР провела социсследования для выявления, какие права россиянок в сфере труда чаще всего нарушают. В опросе приняли участие более 23 тысяч респонденток в возрасте от 26 до 60 лет. Самыми распространенными нарушениями стали:

введение дополнительных неоплачиваемых обязанностей и поручений, с которыми лично сталкивались 23% опрошенных женщин;

нарушение прав, связанных с больничными и отпусками – 21,4% женщин;

дискриминация при приеме на работу и трудоустройстве на руководящие должности – почти 26% опрошенных женщин;

принуждение к увольнению в случае беременности – почти 25% женщин;

занижение предлагаемой женщинам оплаты труда – почти 20% респонденток;

харассмент (домогательства, намеки, прикосновения) и должностное давление – лично или косвенно с этим столкнулись 13,5% опрошенных сотрудниц.

Юрист Дмитрий Горбунов заявил, что перечисленные нарушения в исследовании ФНПР являются не редкостью. Кроме того, в каждой нише могут быть допситуации, при которых подобная дискриминация имеет место. Горбунов добавил, что чаще всего ситуацию усугубляет правовая неграмотность россиянок.

"Некоторые из этих нарушений происходят по неопытности и незнанию самих женщин, так как принуждение, например, к дополнительной работе (принести кофе и тому подобное) является просьбой, но не приказом и не включено в непосредственные трудовые обязанности. То есть женщина может такие поручения не выполнять, аргументируя отказ с отсылкой на должностную инструкцию. Также можно защитить себя с помощью обращения в органы по защите трудовых прав", – заявил Горбунов.

По словам юрфирмы, фиксирование жалоб и штрафные санкции в отношении недобросовестных работодателей могли бы частично решить проблему нарушения трудовых прав женщин.

В свою очередь, руководитель практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова считает, что необходимо соблюдать баланс интересов компании и работника. Она отметила, что у семейных женщин есть ряд привилегий. Например, женщина с маленьким ребенком "фактически может делать на работе все, что ей хочется, пропускать любые сроки давности и все равно выиграть суд", заявила Иванова. По ее словам, дополнительные права появляются и у беременных женщин.

Ранее аналитики выяснили, что женщины в России чаще мужчин работают в одной компании более десяти лет. Более десяти лет в одной компании работали 23% женщин и 20% мужчин. Всего же трудовую деятельность сроком от трех до пяти лет на одном предприятии выбирали 30% респондентов, еще 22% заявили, что посвятили карьере в одной компании более десяти лет.