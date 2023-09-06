Аналитики выяснили, что женщины в РФ чаще мужчин работают в одной компании более 10 лет

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Женщины в России чаще мужчин работают в одной компании более десяти лет. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор".

Более десяти лет в одной компании работали 23% женщин и 20% мужчин. Всего же трудовую деятельность сроком от трех до пяти лет на одном предприятии выбирали 30% респондентов, еще 22% заявили, что посвятили карьере в одной компании более десяти лет.

Порядка 12% участников опроса сообщили, что работают в организации более восьми лет, по 11% респондентов трудились в одной компании два года и 6–7 лет. Не более года на предприятиях задерживались 7% опрошенных.

Более десяти лет россияне чаще всего работали в охранной сфере (40%), отрасли по управлению персоналом (31%) и образовательных организациях (30%).

От трех до пяти лет опрошенные посвящали карьере в финансовой (42%), строительной (37%), маркетинговой (35%), транспортной и логистической (32%) сферах.

Ранее аналитики выяснили, что более половины россиян хотели бы снизить вес для успешного построения карьеры. Среди респондентов 35% высказали мнение, что внешность играет важную роль для построения карьеры. В свою очередь, 53% заявили, что она имеет значение только в определенных сферах деятельности.

