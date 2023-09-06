Более 42 тыс москвичей открыли свое дело при помощи службы занятости с 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Более 42 тысяч москвичей зарегистрировались в качестве самозанятых при поддержке столичной службы занятости с начала 2020 года. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Горожане могут получить поддержку в центрах "Моя работа" и "Моя карьера". Там созданы специальные программы для успешного бизнес-старта при поддержке наставников. Москвичи могут определить направление предпринимательства, а также зарегистрировать самозанятость, ИП или ООО.

"С начала 2020 года более 42 тысяч горожан воспользовались этими сервисами и начали работать на себя при поддержке службы занятости", – сообщила Ракова.

Наиболее популярной среди самозанятых является сфера услуг. Москвичи выбирают индустрию красоты, здорового образа жизни, становятся парикмахерами, фитнес-тренерами и другими специалистами.

Помимо этого, вниманием также пользуются курьерские услуги, ногтевой сервис, визаж и другие. В сфере креативных индустрий самозанятые предпочитают посвящать себя флористике, фото- и видеосъемке, дизайну и копирайтингу.

Ранее стало известно, что уровень безработицы в Москве снизился до рекордных 0,33%. Число официально зарегистрированных безработных составляло 23,9 тысячи человек. Найти подходящую работу и построить долгосрочную карьеру горожанам помогают специалисты службы занятости.



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