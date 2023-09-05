Более 330 учащихся колледжей выйдут на стажировку на строительные объекты Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 330 студентов профильных колледжей выйдут на стажировку на строительные объекты 15 столичных компаний в сентябре. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"В сентябре на строительные объекты 15 компаний выйдут более 330 обучающихся шести профильных колледжей, входящих в учебно-производственное объединение "Архитектура, строительство и ЖКХ". Весь трудовой семестр студенты будут работать отделочниками, электромонтажниками, сварщиками, сантехниками, плотниками и каменщиками", – передает его слова пресс-служба департамента.

Левкин подчеркнул, что все ученики были переведены на индивидуальный график обучения, что позволит им и учиться, и заниматься работой на строительных объектах.

В рамках стажировок студенты смогут получить профессиональный опыт. По словам главы столичного департамента, у компаний уже есть определенные методики отбора адаптации и "затачивания" стажеров под определенную профессию. Непосредственно на объектах им будут помогать опытные наставники. Также все студенты за проделанную работу будут получать зарплату.

Он уточнил, что стажеры в этом месяце отправятся работать на объектах ООО "Прайдекс Констракшн", ООО "Спецград", ООО "ПИК-Техотделка", ООО "Гс Констракшен", ООО "Инженерстрой", "ИБТ" и других компаний.

Обеспечение строительной отрасли квалифицированными кадрами позволит качественно исполнять городские программы, которые были утверждены Сергеем Собяниным, резюмировал Левкин.

Ранее руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщал, что с января по июль этого года в компаниях особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" 280 студентов прошли стажировку или производственную практику.

Одной из самых ориентированных на молодых специалистов оказалась компания "Аддитивный инжиниринг", куда попали 40 стажеров, 29 студентов проходили практику на территории компании "Фотоэксперт", занимающейся полиграфией, в "Нанотехнологический центр композитов" попали 19 стажеров, добавил он.



Более 800 студентов прошли стажировку в компаниях-резидентах "Технополиса Москва"