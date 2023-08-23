За полгода 280 студентов прошли стажировку в компаниях ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С января по июль этого года в компаниях особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" 280 студентов прошли стажировку или производственную практику. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он напомнил, что проект "Техностажировка" существует уже с 2022 года, он позволяет оказывать помощь студентам в получении профессиональных навыков. Также проект помогает предприятиям найти молодые кадры, которые в будущем смогут работать на востребованных и дефицитных вакансиях.

"Для высокотехнологичного производства, которое относится к самым наукоемким отраслям промышленности, важно как можно раньше привлечь начинающих специалистов, чтобы те еще на стадии обучения приобретали необходимые профессиональные навыки", – подчеркнул Овчинский.

По его словам, прохождение практики в более чем 60 компаниях ОЭЗ "Технополис "Москва" позволяет в том числе проверить полученные молодыми людьми в университете теоретические знания.

Одной из самых ориентированных на молодых специалистов оказалась компания "Аддитивный инжиниринг", куда попали 40 стажеров, 29 студентов проходили практику на территории компании "Фотоэксперт", занимающейся полиграфией, добавил он.

В "Нанотехнологический центр композитов" попали 19 стажеров, в компании "Электронинвест", занимающейся микроэлектроникой, практику проходили 15 человек, на фармпроизводстве "Амедарт" в этом году работали 14 студентов, рассказал руководитель столичного департамента.

"ОЭЗ Москвы и компании-резиденты заключили более 30 соглашений с ведущими столичными образовательными учреждениями об организации учебных, производственных, преддипломных практик и стажировок. <....> С каждым годом количество студентов технических специальностей, желающих приобрести необходимые для будущей карьеры навыки и получить предложение по трудоустройству, увеличивается", – рассказал гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев.

Соглашения были заключены с Национальным исследовательским университетом МИЭТ, Московским государственным техническим университетом имени Н. Э. Баумана, Российским университетом дружбы народов, Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова, Российским технологическим университетом и Московским государственным образовательным комплексом, отметил он.

Для трудоустройства на предприятия, входящие в ОЭЗ "Технополис "Москва", студенты должны заполнить специальную форму на сайте зоны, она находится в разделе "Техноработа", его обновляют каждый день, резюмировал Дегтев.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что стажировку в высокотехнологичных компаниях – резидентах ОЭЗ "Технополис "Москва" прошли свыше 800 студентов. Он подчеркнул, что для предприятия важно как можно раньше привлекать начинающих специалистов для того, чтобы они получали профессиональные навыки в процессе практики.



Более 800 студентов прошли стажировку в компаниях-резидентах "Технополиса Москва"