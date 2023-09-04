Порядка 2 тыс подростков присоединились к летнему проекту "Стажировки" в Москве

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Порядка 2 тысяч подростков присоединились к проекту "Стажировки" от специализированного центра занятости "Моя карьера". Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что стажировки для подростков являются первым серьезным опытом погружения в реальный рабочий процесс. Ребята оценили выбранное направление, получили практический опыт, новые знания и заработали первые средства.

По ее словам, молодые люди работали в государственных и коммерческих организациях Москвы. Каждому предоставили возможность выбрать одну из 200 профессий.

"Они попробовали себя в роли архитекторов, экономистов, инженеров, аналитиков, воспитателей, журналистов, SMM-специалистов, юристов, фотографов, флористов и садоводов, ветеринаров, экологов, вожатых и аниматоров", – поделилась Ракова.

Вице-мэр добавила, что деятельность каждого подростка сопровождал наставник от площадки стажировки и куратор центра "Моя карьера". Кроме опыта, стажеры получили стипендию, а также персональную характеристику. По словам Раковой, она может послужить преимуществом при устройстве на первую работу.

Заммэра рассказала, что Сергей Собянин поручил в этом году впервые присоединить к проекту детей из семей участников спецоперации. Стажировку в 2023 году предложили Московский метрополитен, ВДНХ, АО "Мосгаз", Мосприрода, центры госуслуг "Мои документы", музейно-выставочные пространства, парки, библиотеки и другие.

Ранее стало известно, что выпускникам вузов расскажут о карьере в сфере технологий на форуме "Мое будущее". Мероприятие состоится 9 и 10 сентября в "Лужниках" в рамках Московского урбанфорума. В программу вошли лекции и навигационная часть.

Мастер-классы для юных посетителей МУФ пройдут в парке "Зарядье"