Объем практических занятий в медколледжах Москвы увеличили до 70%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Студенты медколледжей столичного Депздрава начнут проходить практику в крупнейших стационарах, поликлиниках и флагманских центрах города уже с первого семестра. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Мы приняли решение об увеличении количества часов практического обучения до 70% от общей программы. Это повысит эффективность подготовки и упростит процесс вхождения студентов в реальную медицинскую практику", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Студенты, изучающие сестринское дело, получат возможность отработать полученные знания на практике в терапевтических, хирургических, педиатрических и центральных стерилизационных отделениях. Обучающие по направлению "лабораторная диагностика" будут практиковаться в стационарах, медицинских центрах и лабораториях города.

Пройти обучение в столичных медколледжах также можно по единым образовательным программам. В рамках внеучебной деятельности студенты смогут развить метанавыки, самореализацию и другие компетенции.

Сейчас в столице функционируют пять медколледжей и Свято-Димитриевское училище сестер милосердия, которые курирует Депздрав Москвы. В средних профессиональных образовательных учреждениях обучаются более 11 тысяч студентов.

Ранее стало известно, что перед началом нового учебного года в медколледжах Москвы на 10% увеличили число бюджетных мест. Набор студентов осуществлялся по шести направлениям обучения. Больше всего мест было доступно на сестринском деле – 2,52 тысячи мест.



Количество бюджетных мест в столичных медколледжах увеличили на 10%