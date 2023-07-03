Количество бюджетных мест в столичных медколледжах увеличили на 10%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На предстоящий учебный год количество бюджетных мест в медицинских колледжах, подведомственных департаменту здравоохранения города, увеличили на 10%. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Традиционно обучение в наших медколледжах пользуется большим спросом. Мы увеличили количество бюджетных мест в 2023/2024 учебном году на 10% по сравнению с прошлым годом. Всего мы готовы принять более 3,5 тысячи студентов", – рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она добавила, что студенты обучаются на самом современном оборудовании, в том числе симуляционном, а практику проходят в крупнейших больницах и поликлиниках города.

Набор студентов ведется по шести направлениям обучения. Больше всего мест доступно на сестринском деле – 2,52 тысячи мест. Затем идут лечебное дело (650 мест) и лабораторная диагностика (225 мест). На всех направлениях, кроме сестринского дела и лабораторной диагностики, от абитуриентов требуется наличие среднего общего образования.

Ранее в Минобрнауки РФ сообщили, что в обновленной системе российского образования количество платных мест в магистратуре не будет превышать количество бюджетных. Также планируется расширить круг лиц, которые смогут претендовать на бесплатное обучение.



Новости часа: число платных мест в магистратуре не превысит бюджетные