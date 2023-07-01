30 школ и детсадов построят в Сосенском до 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

30 образовательных объектов построят в поселении Сосенское в ТиНАО до 2026 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента развития новых территорий города Владимира Жидкина.

"Здесь просто необходимо большое количество социальных объектов образования. И с момента присоединения [Троицкого и Новомосковского] округов к столице мы построили в Сосенском 40 таких зданий, 12 школ и 28 детских садиков. К 2026 году планируем ввести еще 30", – рассказал Жидкин.

Так, в ближайшие годы в поселении появятся 19 новых детских садов на 4,5 тысячи мест и 11 школ на 11 тысяч мест. Отмечается, что четыре объекта возведут за счет Адресной инвестиционной программу Москвы, а остальные – за счет инвесторов.

Каждое образовательное учреждение будет выполнено по индивидуальному проекту. Первый объект – образовательный комплекс "Диалектика" в составе ЖК "Испанские кварталы" – примет учеников уже 1 сентября.

Накануне Сергей Собянин осмотрел новое школьное здание в ЖК "Саларьево парк" в ТиНАО. Оно войдет в состав школы № 2094 и откроется уже 1 сентября. Новое здание сможет принять больше тысячи учеников.



Собянин осмотрел здание новой школы в ЖК "Саларьево Парк"