Собянин осмотрел новую школу в Саларьеве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин посетил новую школу в ЖК "Саларьево парк" в ТиНАО. Она должна открыться 1 сентября.

Учебное заведение построили на улице Большое Понизовье, она рассчитана на более чем тысячу учеников. Строительство начали в июне 2021 года и завершили в апреле текущего. Площадь школы – 24,5 тысячи квадратных метров. В ней создали безопасную и комфортную среду для обучающихся. Также ее приспособили для маломобильных граждан.

Специалисты оснастили универсальные кабинеты современным оборудованием. Так, в школе есть лабораторно-исследовательские комплексы, предусмотрен ИT-полигон. В здании сделали два спортивных зала с раздевалками, санузлами и душевыми, гимнастический зал.

Помимо этого, в школе учеников ждут многофункциональный библиотечный центр с медиатекой, помещения для шахматного кружка, актовый зал. На прилегающей территории подготовили спортивные площадки, на стадионе можно будет сдать нормативы ГТО. Здание будет включено в состав школы № 2094.

Также 1 сентября здесь откроется детский сад. В него смогут пойти 220 малышей.

"Садиков и школ здесь, конечно, не хватает в целом в округе. Стараемся побыстрее строить. Такие красивые комплексы появляются", – сказал Собянин.

Мэр напомнил, что за последние годы здесь было построено более 100 образовательных зданий. До конца этого года появятся еще 30, а до 2025 – еще 50, заверил он.

Ранее Собянин сообщил, что в ТиНАО в 2022 году появились четыре новых парка. В них работники создали большие современные игровые комплексы.

До этого стало известно, что в Раменках построят учебный комплекс на 325 мест. Он будет состоять из школы и детского сада.

Собянин осмотрел здание новой школы в ЖК "Саларьево Парк"