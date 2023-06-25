Благоустройство более 160 территорий школ и детских садов началось в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства начали проводить благоустройство территорий школ и детских садов в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В этом году проводим благоустройство более 160 территорий образовательных учреждений. Главная задача – создать комфортные и безопасные пространства для учащихся. Кроме того, эти территории станут районными точками притяжения, где местные жители смогут отдыхать и заниматься спортом", – сказал он.

Работы ведутся во всех столичных округах. Там заменят покрытие пешеходных дорожек или проложат новые, отремонтируют детские площадки, займутся футбольными, волейбольными и баскетбольными полями, площадками для воркаута, а также установят уличную мебель.

Кроме того, специалисты смонтируют системы освещения и видеонаблюдения. Работы планируется завершить к 1 сентября этого года.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что новые социальные объекты появятся на востоке, юго-востоке и юге столицы. По словам мэра Москвы, на востоке города откроют учебный корпус на 1 500 мест, на базе которого будут работать школа и детский сад. Его планируют возвести на Сиреневом бульваре в Измайлове.

Еще 17 детских садов и 23 школы планируют построить в Москве до конца 2023 года