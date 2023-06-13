Собянин рассказал о проектах комплексного развития территорий в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Количество проектов комплексного развития территорий увеличили с начала года со 150 до 188. Осуществили это после дополнительной оценки неэффективно используемых участков столицы, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"С 2020 года приводим в порядок бывшие промзоны, старые склады, недостроенные и заброшенные объекты. На их месте строим жилые микрорайоны, деловые центры и современные производства. Все проекты находятся на разных стадиях реализации", – отметил мэр.

Площадь проектов составляет порядка 2,45 тысячи гектар. Это свыше 14,5 миллиона "квадратов" для жилья, в том числе по программе реновации; 6 миллионов квадратных метров под современные производства; больше 14,5 миллиона "квадратов" для общественно-деловых объектов.



Столичные власти запланировали построить 85 школ и детских садов, 19 медицинских учреждений и 48 спортивных объектов. Таким образом, в Москве появится более 570 тысячи новых рабочих мест.

Ранее Собянин рассказал, что 20 социальных объектов построили в Зеленограде с 2011 года, в том числе учреждения образования, здравоохранения и спорта. Так, с начала 2023 года специалисты ввели множество объектов, например детский сад на 250 мест в ЖК "Жемчужина Зеленограда" на Георгиевском проспекте, дом 37А.

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