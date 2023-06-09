Собянин объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе "Московская реставрация"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Московская реставрация".

"В этом году конкурс пройдет в 13-й раз. Мы проводим его, чтобы поддержать и развить традицию городской реставрации и привлечь интерес к памятникам истории и культуры", – подчеркнул московский градоначальник.

Как объяснил Собянин, в мероприятии могут принять участие специалисты и организации, проводившие работы по сохранению и восстановлению памятников культурного наследия. Главное условие – реставрация объектов должна быть закончена в 2022–2023 году.

Ранее мэр рассказал, что в День России в Москве пройдет более 100 праздничных мероприятий. В частности, в музее-заповеднике "Коломенское" состоится фестиваль "Россия". Гости смогут посмотреть театральные постановки и принять участие в познавательных активностях.

В то же время в "Зарядье" все желающие смогут стать участниками киномарафона "Они сражались за Родину" от "Москино". В рамках программы организаторы покажут зрителям восемь фильмов из золотого фонда отечественного кинематографа.

Собянин сообщил о старте исторического фестиваля "Времена и эпохи" в Москве