К фестивалю "Времена и эпохи" подготовили выставку с участием более 30 музеев РФ

Фото: Московские сезоны

Фестиваль "Времена и эпохи" проходит в Москве с 8 по 12 июня, одним из его центральных событий стала уличная выставка на Бульварном кольце. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

Отмечается, что фестиваль посвящен важным историческим датам РФ. Среди них – 1 035 лет победе князя Владимира под Херсонесом и 80 лет Курской битве. Программа мероприятия объединяет 41 площадку в разных частях города и более 1,3 тысячи реконструкторов.

По словам Сергуниной, в подготовке экспозиции на улице поучаствовали более 30 ведущих музеев страны: Русский музей, музейный комплекс "Михайловская батарея", Смоленский государственный музей-заповедник, Государственный исторический музей, Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник и другие.

"Проект поддержали учреждения из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Керчи, Смоленска, Самары и других городов. Экспозиция охватывает почти все бульвары от Гоголевского до Покровского и складывается в единый исторический маршрут по центру столицы протяженностью несколько километров", – цитирует ее Агентство "Москва".

На выставке можно увидеть фотографии экспонатов музейных собраний: предметов быта, документов, чертежей, древних артефактов, шедевров отечественных и зарубежных художников.

Так, на Страстном бульваре рассказывается об истории панорамы "Оборона Севастополя" и об ученом и хирурге Николае Пирогове. На Чистопрудном бульваре – о скифах и быте и культуре греческих городов-государств, располагавшихся на территории Крыма.

На Пушкинской площади специалисты воссоздали атмосферу Серебряного века – времени формирования в России новых литературных течений. Покровский бульвар посвятили героизму народа в годы ВОВ.

На Тверском бульваре гости узнают об эпохе русского Средневековья, на Сретенском – о периоде Отечественной войны 1812 года, экспозиция на Гоголевском познакомит со становлением Российской империи.

10 июня в столичном парке искусств "Музеон" состоится IX Himalaya – Международный фестиваль йоги. В рамках него 75 российских школ йоги предложат посетителям широкий спектр занятий и серию лекций по философии и практике.

Также с 8 по 11 июня на ВДНХ проходит фестиваль "Путешествуй!". На нем москвичи могут узнать о туристических направлениях по регионам России.

"Мой район. Навигатор": исторический фестиваль "Времена и эпохи" стартовал в Москве