Международный фестиваль йоги пройдет в парке искусств "Музеон" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном парке искусств "Музеон" 10 июня состоится IX Himalaya Международный фестиваль йоги. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках фестиваля 75 российских школ йоги предложат посетителям широкий спектр занятий и серию лекций по философии и практике йоги.

Мероприятие начнется в 08:00 на террасе сухого фонтана. Затем на площадке перед Новой Третьяковкой и на сцене Nova любой желающий сможет практиковать йогу и медитацию, а также познакомиться с индийской культурой.

В павильоне "Школа" пройдут лекции на темы йоги, аюрведы, здоровья и искусства счастливой жизни. Для детей будет организована специальная зона, где они смогут рисовать мандалы и заниматься йогой вместе с родителями. Кроме того, во время фестиваля пройдут занятия по современной и флай-йоге.

Ознакомиться с подробной программой и зарегистрироваться можно на сайте мероприятия. Фестивальная программа также пройдет и в музее-заповеднике "Царицыно" в преддверии открытия выставки "Невероятная Индия. Взгляд из России".

В фестивале, помимо школ йоги, примут участие преподаватели столичных и международных студий, а также приглашенные специалисты из Индии.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут узнать о туристических направлениях по регионам России на фестивале "Путешествуй!" на ВДНХ 8–11 июня.

До этого Сергей Собянин рассказал, что в преддверии Дня России в Москве стартует исторический фестиваль "Времена и эпохи". В этом году фестиваль пройдет уже в 11-й раз. Он продлится пять дней – с 8 по 12 июня.

Занятия йогой будут проходить в московских парках летом