Летний фестиваль "Музыка без границ" пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 6 по 15 июня в Москве пройдет летний фестиваль "Музыка без границ". Организаторами мероприятия выступят музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" и Московский международный дом музыки (ММДМ), сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Открытие состоится 6 июня в ММДМ. Там с ямайской музыкальной программой выступит певица Angelique. Гости смогут посетить творческий мастер-класс и сделать фотографии на память в тематической зоне.

8 июня в ММДМ выступит пианист Даниил Крамер. Также для посетителей организуют творческие занятия с участием коллекционера парфюмерии Ирины Воробьевой и парфюмера Ольги Госиной.

Кульминационное событие фестиваля – праздничный марафон – состоится 11 июня в музее-усадьбе "Люблино". Во дворце Н. А. Дурасова организуют концерт с участием известных коллективов.

15 июня в ММДМ состоится закрытие фестиваля. Для гостей выступит Денис Мажуков с программой "Летний вечер в стиле рок-н-ролл". Все желающие смогут также принять участие в мастер-классе по флористике.

Помимо этого, 11 июня в скейтпарке "Садовники" состоится ежегодный московский фестиваль уличного спорта The Bowl. Основную часть программы составят соревнования по катанию на скейтбордах и BMX. Также на фестивале второй год подряд выступит хип-хоп-исполнитель Антоха МС.



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