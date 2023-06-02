Москва онлайн покажет оперный концерт ко дню рождения Пушкина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во вторник, 6 июня, зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть концерт в честь закрытия IX книжного фестиваля "Красная площадь".

В исполнении солистов Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко прозвучат романсы композиторов XIX и XX веков, написанные на стихи Александра Пушкина.

Также вы услышите фрагменты из опер "Пиковая дама" и "Евгений Онегин" П. И. Чайковского, "Алеко" С. В. Рахманинова, "Золотой петушок" и "Сказка о царе Салтане" Н. А. Римского-Корсакова, "Руслан и Людмила" М. И. Глинки, "Каменный гость" А. С. Даргомыжского, "Дубровский" Э. Ф. Направника.

Мероприятие будет посвящено дню рождению великого поэта, который отмечается 6 июня.

Смотрите прямую трансляцию 6 июня в 20:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.