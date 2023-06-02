Рок-фестиваль "Нашествие" в Калужской области перенесли на 2024 год

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Рок-фестиваль "Нашествие" в Калужской области перенесен на 2024 год. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Проведение рок-фестиваля "Нашествие" в Калужской области вызвало много обсуждений среди жителей региона", – написал глава Калужской области в своем телеграм-канале.

Шапша поделился рассуждениями, что, с одной стороны, Калужская область становится "домом" для главного музыкального фестиваля России. Но есть мнения, что для проведения "Нашествия" сейчас не то время, уточнил губернатор.

По словам главы региона, недавно он провел заседание рабочей группы, где поручил подготовить доклад о готовности к проведению "Нашествия" и учесть при этом мнения жителей.

Шапша добавил, что, пообщавшись с организаторами рок-фестиваля и сотрудниками правоохранительных органов, принято решение изменить место его проведения и перенести на следующий год.

Ранее сообщалось, что рок-группа Киану Ривза Dogstar дала первый за 20 лет концерт. Музыканты выступили на фестивале BottleRock Napa Valley 27 мая. Они исполнили песни из первых двух альбомов и из грядущего. Dogstar анонсировали тур в поддержку еще не вышедшего альбома.

Музыкальный рок-фестиваль "Нашествие" перенесли на 2024 год