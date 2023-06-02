Фестиваль уличного спорта The Bowl пройдет в Москве 11 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ежегодный московский фестиваль уличного спорта The Bowl пройдет в скейтпарке "Садовники" 11 июня.

Основную часть программы составят соревнования по катанию на скейтбордах и BMX. Чтобы поучастовать в скейтовом зачете, нужно пройти предварительную регистрацию, условия которой можно найти на сайте и в соцсетях мероприятия. Поучаствовать в состязаниях по езде на BMX получится только у приглашенных спортсменов. Раскатка и первые заезды намечены примерно на 12:00.

Кроме проведения основных соревнований, организаторы фестиваля учредили приз за лучший трюк. Побороться за него смогут все, кто зарегистрируется на площадке в день события. Победитель получит денежный приз.

Также на фестивале второй год подряд выступит хип-хоп-исполнитель Антоха МС. Кроме того, гостей ждет стрит-маркет с товарами от брендов скейтовой, уличной и BMX-индустрии.

Ранее в столице открылись самокатные школы на 17 площадках "Московских сезонов". Здесь все желающие смогут развить свои навыки катания под руководством опытных тренеров и узнать секреты известных райдеров.



